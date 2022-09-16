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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

إسبانيا تواجه الأردن وديًا في اختبارها الأخير قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تختتم إسبانيا تحضيراتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة نهاية العام الحالي، بمواجهة ودية مع الأردن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

Reuters

وقال الاتحاد الإسباني إن منتخب بلاده الفائز باللقب العالمي عام 2010 "سيلتقي الأردن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في عمان، ضمن لقاء ودي ضد خصم لم يسبق أن واجهه سابقاً، وذلك في آخر اختبار قبل بداية كأس العالم في قطر".

وبعد هذا اللقاء الودي، تنتقل إسبانيا إلى الدوحة حيث تبدأ مشوارها في كأس العالم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضد كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ألمانيا واليابان.

ويتحضر فريق المدرب لويس إنريكي لخوض اختبارين صعبين في آخر جولتين من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا (في سرقسطة) والبرتغال (في براغا) في 24 و27 الحالي.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بثماني نقاط من فوزين وتعادلين، وبفارق نقطة أمام البرتغال وأربع أمام جمهورية التشيك، فيما تقبع سويسرا في ذيل المجموعة بثلاث نقاط.
          
                  
 

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