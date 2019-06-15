العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

أوغندا تفاجىء كوت ديفوار ودياً

من قبل

فاجأت أوغندا منتخب كوت ديفوار وهزمته1-0 في مباراة ودية السبت في ابوظبي، استعداداً لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق الأسبوع المقبل في مصر.

https://twitter.com/ugandacranes

وبدت أوغندا صلبة ومنظمة وسجلت هدف الفوز من ركلة جزاء لفاروق ميا في الدقيقة 34، بعد خطأ من القائد والمدافع سيرج اورييه.

ولم ينجح رجال المدرب ابراهيم كامارا بالمعادلة، برغم تواجد لاعبين من طراز ماكس غراديل وجوناثان كودجيا ونيكولا بيبي.

وتخوض كوت ديفوار مباراتها التحضيرية الأخيرة الأربعاء المقبل مع زامبيا، قبل خوضها البطولة القارية التي أحرزت لقبها في 1992 و2015، فيما خرجت في النسخة الأخيرة من دور المجموعات.

وتلعب اوغندا في المجموعة الأولى مع مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي، وكوت ديفوار في الرابعة مع المغرب وجنوب افريقيا وناميبيا.
 

السابق المنتخب المصري يفوز ودياً على
اقرأ
المنتخب المصري يفوز ودياً على تنزانيا
التالي

آخر الأحداث