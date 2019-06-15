أوغندا تفاجىء كوت ديفوار ودياً

وبدت أوغندا صلبة ومنظمة وسجلت هدف الفوز من ركلة جزاء لفاروق ميا في الدقيقة 34، بعد خطأ من القائد والمدافع سيرج اورييه.

ولم ينجح رجال المدرب ابراهيم كامارا بالمعادلة، برغم تواجد لاعبين من طراز ماكس غراديل وجوناثان كودجيا ونيكولا بيبي.

وتخوض كوت ديفوار مباراتها التحضيرية الأخيرة الأربعاء المقبل مع زامبيا، قبل خوضها البطولة القارية التي أحرزت لقبها في 1992 و2015، فيما خرجت في النسخة الأخيرة من دور المجموعات.

وتلعب اوغندا في المجموعة الأولى مع مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي، وكوت ديفوار في الرابعة مع المغرب وجنوب افريقيا وناميبيا.

