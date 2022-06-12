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تصفيات كأس العالم
مباريات دولية ودية

أوروغواي تهزم بنما بخماسية في مواجهة ودية

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قسا المنتخب الأوروغوياني لكرة القدم على ضيفه البنمي عندنا تغلب عليه بخماسية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه المخضرم إدينسون كافاني في مونتيفيديو في مباراة دولية ودية هي الأخيرة له على أرضه وأمام جماهيره قبل نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ نهاية العام الحالي.

AFP

وافتتح كافاني (35 عاما) التسجيل في الدقيقة 39، وأضاف الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (48 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل نيكولاس دي لا كروس الثالث (58) وماكسيميليانو غوميس الرابع (67)، ثم اختتم دييغو روسي المهرجان بالخامس (77).

وهي المرة الثانية التي يسجل فيها كافاني ثنائية في مباراة ودية بعد الاولى ضد المكسيك (3-صفر) في الثاني من حزيران/يونيو الحالي.

وهي المباراة الودية الثالثة للأوروغواي إذ تعادلت سلبياً مع مضيفتها الولايات المتحدة في الخامس من الشهر الحالي.

وتلعب الأوروغواي النهائيات في قطر ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كل من البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

غيابات كثيرة

وخاضت الاوروغواي المباراة في غياب نجومها لويس سواريس ودييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيس ورودريغو بنتانكور بسبب الإصابة.

في المقابل، لعبت بنما المباراة بمنتخبها الرديف وكانت الاختيار الخامس أمام الأوروغواي بعد اعتذار منتخبات جامايكا وإيران وزامبيا والسلفادور.
 

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