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دوري أبطال إفريقيا
مباريات دولية ودية

أوروغواي تحقق فوزاً عريضاً على المكسيك ودياً

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قاد المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني منتخب بلاده للفوز على المكسيك 3-صفر في مباراة ودية في غلينديل، أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي المكنى بالـ "ماتادور" والبالغ 35 عاماً هدفين في بداية الشوط الثاني (46 و54)، بعدما افتتح ماتياس فيسينو التسجيل لصالح "لا سيليستي" في الشوط الأوّل (35).

وتلعب الأوروغواي النهائيات في قطر ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كل من البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

في المقابل، أوقعت القرعة المكسيك في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والسعودية وبولندا.

ويتابع المنتخبان تحضيراتهما في الولايات المتحدة فتلعب الأوروغواي بإشراف المدرب دييغو ألونسو مع أصحاب الأرض الأحد، والمكسيك مع مدربه الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو أمام الإكوادور.
 

المكسيك أوروغواي مباريات دولية ودية
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