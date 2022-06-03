أوروغواي تحقق فوزاً عريضاً على المكسيك ودياً

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي المكنى بالـ "ماتادور" والبالغ 35 عاماً هدفين في بداية الشوط الثاني (46 و54)، بعدما افتتح ماتياس فيسينو التسجيل لصالح "لا سيليستي" في الشوط الأوّل (35).

وتلعب الأوروغواي النهائيات في قطر ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كل من البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

في المقابل، أوقعت القرعة المكسيك في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والسعودية وبولندا.

ويتابع المنتخبان تحضيراتهما في الولايات المتحدة فتلعب الأوروغواي بإشراف المدرب دييغو ألونسو مع أصحاب الأرض الأحد، والمكسيك مع مدربه الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو أمام الإكوادور.

