ألمانيا تنتزع تعادلاً قاتلاً من أوكرانيا

من قبل AFP June 12, 2023 21:08 عادت ألمانيا من بعيد وقلبت تخلفها أمام أوكرانيا 1-3 إلى تعادل قاتل 3-3 الإثنين على ملعب "فيسرشتاديون" في بريمن في مباراة دولية ودية في كرة القدم.