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دوري أبطال إفريقيا
مباريات دولية ودية

ألمانيا تنتزع تعادلاً قاتلاً من أوكرانيا

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عادت ألمانيا من بعيد وقلبت تخلفها أمام أوكرانيا 1-3 إلى تعادل قاتل 3-3 الإثنين على ملعب "فيسرشتاديون" في بريمن في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

Reuters

وكانت ألمانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ (6)، وردت أوكرانيا بثلاثية تناوب على تسجيلها فيكتور تسيغانكوك (19 و56) وأنتونيو روديغر (23 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، قبل أن تنجح ألمانيا في إدراك التعادل بهدفي البديل كاي هافيترس (83) والقائد يوزوا كيميتش (90+1).
 

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