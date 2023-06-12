وكانت ألمانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ (6)، وردت أوكرانيا بثلاثية تناوب على تسجيلها فيكتور تسيغانكوك (19 و56) وأنتونيو روديغر (23 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، قبل أن تنجح ألمانيا في إدراك التعادل بهدفي البديل كاي هافيترس (83) والقائد يوزوا كيميتش (90+1).
ألمانيا تنتزع تعادلاً قاتلاً من أوكرانيا
وكانت ألمانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ (6)، وردت أوكرانيا بثلاثية تناوب على تسجيلها فيكتور تسيغانكوك (19 و56) وأنتونيو روديغر (23 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، قبل أن تنجح ألمانيا في إدراك التعادل بهدفي البديل كاي هافيترس (83) والقائد يوزوا كيميتش (90+1).
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