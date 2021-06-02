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بطولة أمم أوروبا 2020
مباريات دولية ودية

ألمانيا تتعادل ودياً مع الدنمارك

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استهل المنتخب الألماني استعداداته لكأس أوروبا 2020 بتعادل أمام الدنمارك (1-1) في مدينة إنسبروك النمساوية، في مباراة شهدت أيضاً عودة توماس مولر وماتس هوميلس بعد غياب لعامين.

AFP

وافتتح لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الشاب فلوريان نيوهاوس التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يدرك مهاجم لايبزيغ يوسف بولسن التعادل من فرصة وحيدة للدنماركيين في المباراة في الدقيقة 71.

وتلتقي ألمانيا، الذي ستواجه لاتفيا في آخر مبارياتها الودية في السابع من الشهر الحالي، مع فرنسا بطلة العالم في افتتاح مبارياتها ببطولة أوروبا 2020 في 15 يونيو/حزيران الحالي، وستواجه أيضا حاملة اللقب البرتغال والمجر ضمن المجموعة السادسة.  

في المقابل، ستلتقي الدنمارك مع البوسنة يوم الأحد المقبل في آخر اختبار ودّي قبل بدء مشوارها في المسابقة القارية أمام فنلندا في 12 من الشهر الحالي، وستواجه أيضا بلجيكا وروسيا ضمن المجموعة الثانية على أرضها في كوبنهاغن.  

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