أذربيجان تفوز على البحرين ودياً

وسجل عبد الوهاب المالود (31) وجاسم الشيخ (68) هدفي البحرين، وروفات داداشوف (41) وتمكين خليل زاده (62) وراميل شيداييف (69) أهداف أذربيجان.

وتستعد البحرين لاستضافة إيران الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة التي تتصدرها برصيد أربع نقاط من مباراتين بفارق نقطة واحدة عن ضيفتها التي لعبت مباراة واحدة حتى الآن، وتخوض الثانية غدا أمام ضيفتها كمبوديا شريكة هونغ كونغ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من مباراتين بفارق الأهداف خلف العراق الثالث (مباراة واحدة).

في المقابل، تستعد أذربيجان لمواجهة مضيفتها المجر الأحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.