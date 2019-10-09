العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

أذربيجان تفوز على البحرين ودياً

من قبل

خسر المنتخب البحريني أمام ضيفه الأذربيجاني 2-3 في مباراة ودية الأربعاء على ملعب البحرين الوطني بالرفاع في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022.

Reuters

وسجل عبد الوهاب المالود (31) وجاسم الشيخ (68) هدفي البحرين، وروفات داداشوف (41) وتمكين خليل زاده (62) وراميل شيداييف (69) أهداف أذربيجان.

وتستعد  البحرين لاستضافة إيران الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة التي تتصدرها برصيد أربع نقاط من مباراتين بفارق نقطة واحدة عن ضيفتها التي لعبت مباراة واحدة حتى الآن، وتخوض الثانية غدا أمام ضيفتها كمبوديا شريكة هونغ كونغ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من مباراتين بفارق الأهداف خلف العراق الثالث (مباراة واحدة).

في المقابل، تستعد أذربيجان لمواجهة مضيفتها المجر الأحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

السابق مباراة الأرجنتين وألمانيا بث م
اقرأ
مباراة الأرجنتين وألمانيا بث مباشر
التالي

آخر الأحداث