ميغيل ألميرون: "فوز مستحق" من قبل beIN SPORTS June 25, 2021 04:25 0:43 دقيقة أكد ميغيل ألميرون، نجم المباراة، بأن فوز باراغواي على تشيلي كان مستحقاً وأن منتخب بلاده لا يفكر حالياً في الأدوار المتقدمة. مقابلات كوبا أميركا منتخب باراغواي باراغواي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة ميغيل ألميرون: "فوز مستحق" 1:50 دقيقة فيدال: "لم نتوقع الهزيمة" 1:29 دقيقة منتخب باراغواي يخطف الوصافة من تشيلي 1:13 دقيقة خوان كارلوس أرسي: "كنا ندرك بأن المباراة صعبة" 1:44 دقيقة كافاني: "نسعى لتحسين الأداء" 4:27 دقيقة أوروغواي تكتفي بهدفين في شباك بوليفيا 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 2:13 دقيقة نشيد إيطاليا...حافز للاعبي "الأتزوري" 1:10 دقيقة فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة يورو 2020: دور المجموعات...بين النجاحات والإخفاقات