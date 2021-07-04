وقال ليو الذي سجل هدفاً وصنع اثنين في المباراة: "كنا نعرف أن المنتخب الإكوادوري منافس صعب، حاولنا أن نلعب وأن نمرر الكرة ولكن وجدنا بعض الصعوبات لأن المنافس كان يضغط".

وتابع البرغوث: "كان لنا هدف أن نكون بين الأربعة الكبار، الآن علينا أن نستريح وأن نتعافى ونستعد لما هو قادم".

وحول حظوظ منتخب الأرجنتين للفوز باللقب: "علينا أن نفكر أولاً بكولومبيا هم فريق جيد يخرجون بالهجوم المعاكس بصورة جيدة، ويكافحون".

وسجل ميسي هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أميركا الجنوبية.

وقال ميسي "قلت دائماً إن الجوائز الفردية ثانوية، نحن هنا من أجل شيء آخر. لدينا هدف ونحن نركز عليه تماماً".