مواجهة مرتقبة بين الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أميركا من قبل beIN SPORTS July 6, 2021 16:33 2:38 دقيقة يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الكولومبي في الدور نصف النهائي من كوبا أميركا . ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو. تقارير إخبارية كولومبيا كوبا أميركا الأرجنتين -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة خيبة أمل في إيطاليا بعد إصابة سبيناتسولا 2:38 دقيقة الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في نصف النهائي 2:27 دقيقة لندن تحتفي بنصف نهائي "يورو 2020" بفعاليات خاصة 0:30 دقيقة الظهير الأيسر فيربو من برشلونة إلى ليدز يونايتد 0:26 دقيقة أرسنال يعير غندوزي إلى مرسيليا 1:49 دقيقة فرنسا تهزم مصر بصعوبة استعداداً للأولمبياد 0:58 دقيقة بلهندة يوضح أسباب انتقاله إلى أضنة التركي 0:48 دقيقة ريال مدريد يستهل استعداداته للموسم الجديد 5:14 دقيقة صراع بين إسبانيا وإيطاليا على التأهل إلى النهائي 0:30 دقيقة الشك يحوم حول مشاركة أنتيتوكونمبو في الدور النهائي