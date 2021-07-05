إذا أردتَ الثأر، فعليك الانتظار قليلاً. هذا ما ستحاول بيرو القيام به عندما تلتقي البرازيل في نصف نهائي كوبا أميركا لكرة القدم فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في ريو دي جانيرو، بعد أن أسقطتها الأخيرة في نهائي النسخة الماضية عام 2019 لتحقق لقبها التاسع، حيث سيسعى المنتخبان مجدداً للوصول إلى المحطة الأخيرة ذاتها: ملعب ماراكانا الأسطوري.

في بلدها وأمام جماهيرها الغفيرة في الملعب العريق، وفي وقت لم يكن حتى أكثر المتشائمين يتوقع ظهور جائحة فيروس كورونا، رفع رجال المدرب تيتي الكأس التاسعة بقيادة القائد داني ألفيش بعد فوزهم 3-1 على المهاجم المخضرم باولو غيريرو وأصدقائه.

الآن وبعد عامين، وأمام مدرجات فارغة، وبدون الظهير الأيمن والهداف البيروفي، ستسعى البرازيل لتجاوز العقبة ما قبل الأخيرة نحو لقبها العاشر، وهو ما يكاد يكون واجبًا للفريق الذي فاز بكأس كوبا أميركا في المرات الخمس التي استضافت بلاده البطولة سابقًا.

لم يتوج أي منتخب باللقب باستثناء البرازيل عندما تقام البطولة في بلاد السامبا (1919، 1922، 1949، 1989 و2019)، فيما حققت القابها الاربعة الاخرى خارج معقلها في 1997، 1999، 2004 و2007.

ستتنافس البرازيل وبيرو للمرة الثانية في النسخة الحالية وهي السابعة والأربعين لأقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في العالم، لتحديد أول المتأهلين للنهائي، بعد أن اكتسح منتخب السيليساو نظيره برباعية نظيفة في دور المجموعات على الملعب ذاته "نيلتون سانتوس" الذي سيعودان اليه الاثنين، رغم ان تيتي اشتكى من سوء أرضية الملاعب، مطالبا بعدم إقامة نصف النهائي على الملعب ذاته في ريو دي جانيرو.

وقد لاقى المنظمون انتقادات حادة من اللاعبين والمدربين بسبب سوء أرضية بعض الملاعب.

غياب غابريال جيزوس

يلتقي الفائز في المباراة النهائية المقررة على ملعب ماراكانا السبت المقبل 10 تموز/يوليو مع الأرجنتين أو كولومبيا اللتين تلتقيان الثلاثاء في برازيليا.

ستعوّل البرازيل على نجمها نيمار لقيادتها إلى النهائي العشرين في تاريخها (خسرت 11 مرة) وهو في حوزته حتى الآن هدفان وتمريرتان حاسمتان، هو الذي يبحث عن لقبه الأول مع المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا، بعدما غاب عن النسخة الأخيرة بسبب الإصابة.

كما يرصد نيمار المتوج مع البرازيل بكأس القارات عام 2013 وذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية والموجود بحوزة "الملك" بيليه برصيد 77 هدفًا، حيث تفصله عنه تسعة أهداف فقط.

تقدم البرازيل بطلة العالم خمس مرات مستويات مميزة في البطولة حيث حافظت على سجلها خاليًا من الهزائم في دور المجموعات حاصدة ثلاثة انتصارات (ضد فنزويلا، بيرو، وكولومبيا) وتعادل (الإكوادور) لتتصدر المجموعة الثانية.

عان راقصوا السامبا لإقصاء تشيلي بطلة 2015 و2016 في الدور ربع النهائي بهدف نظيف للبديل لوكاس باكيتا في الدقيقة 46 قبل ان تكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 إثر طرد مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس، لارتكابه خطأ متهور على أوخينيو مينا، سيحرمه من المشاركة في نصف النهائي.

لم تخسر البرازيل في مبارياتها الـ12 الاخيرة (11 انتصار وتعادل)، وهي صاحبة اعلى سجل تهديفي في البطولة الحالية (11) وتتمتع بدفاع قوي بقيادة القائد تياغو سيلفا وماركينيوس حيث لم تتلق سوى أربعة اهداف في آخر 11 مباراة (في البطولة وتصفيات كأس العالم).

وقال سيلفا عن المواجهة "الآن القصة مختلفة، لقد بلغوا نصف النهائي باستحقاق. هذا يظهر جودة فريقهم. يحظون بكل الاحترام من قبلنا".

البحث عن نقاط ضعف البرازيل

اما بيرو حاملة اللقب عامي 1939 على أرضها و1975، فبلغت نصف النهائي بعد أن ابتسمت لها ركلات الترجيح 4-3 أمام الباراغواي بعد تعادلهما 3-3 في غويانيا.

وستفتقد بيرو بدورها لمهاجم الهلال السعودي أندريه كاريو صاحب الهدفين وتمريرة حاسمة في البطولة، الذي طرد في الدقائق الأخيرة من المواجهة ضد الباراغواي.

وكانت بيرو احتلت وصافة المجموعة الثانية خلف البرازيل مع انتصارين، تعادل وخسارة وتأمل بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخها.

وقال المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريسا الذي قاد بيرو ثلاث مرات إلى نصف النهائي (2015، 2019، 2021) إن "البرازيل منتخب متكامل جدًا. سوف نقوم بتحليل نقاط ضعفهم، أعتقد ان كل منتحب يملكها".



