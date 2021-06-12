حامل لقب نسختي 2015 و2016 سيتوجه إلى البرازيل بالعناصر الأساسية وعلى رأسهم أرتورو فيدال وألكسيس سانشيز.

وسيواجه المنتخب التشيلي نظيره الأرجنتيني صباح الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كل من أوروغواي وباراغواي وبوليفيا.