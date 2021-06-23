بدا منتخب بيرو في الشوط الأول متواضعاً ومستسلماً أمام الإكوادور.

لم يكن "لوس إنكاس" مستعداً لخوض هذه المواجهة في فترتها الأولى فغاب عن الناحية الهجومية بالإضافة إلى الأخطاء الكارثية في التمركز التي تسببت في استقباله لهدفين بواسطة كل من البيروفي ريناتو تابيا خطأ في مرماه (23) وإدوار بريسيادو (45+3).

في المقابل، لم يكن أداء الإكوادور خارقاً بل كان المنتخب الباحث بعزيمة أكبر عن تحقيق نتيجة إيجابية فاستعمل مدربه غوستافو ألفارو الأطراف لزعزعة الدفاع البيروفي وهذا ما تجسد في هذه الفترة.

استهل "لوس إنكاس" الشوط الثاني بانتفاضة كبيرة قادته إلى تقليص الفارق في مناسبة أولى بواسطة جيانلوكا لابادولا (49) ثم إداراك التعادل في الدقيقة 54 بهدف النجم أندريه كاريو أمام ذهول وحيرة من لاعبي الإكوادور.

وبعد ذلك شهدت المواجهة ندية كبيرة بين المنتخبين حتى كانت متكافئة مقارنة بما حصل في الفترة الأولى وكان كل منتخب يملك فرصة انهاء المواجهة لصالحه ففي الدقيقة 90 كاد يوشيمار يوتون أن يحقق الـ"ريمونتادا" لولا براعة الحارس هيرنان غالينديز في المقابل لم يكن لاعب منتخب الإكوادور مايكل إسترادا موفقاً في تسجيل هدف الفوز.

وانتظر رفاق بريسيادو الحكم الإسباني خيسوس مانزانو من أجل إمكانية الحصول على ركلة جزاء إلا أن الـ"VAR" أقر بصحة اللعبة لتنتهي المواجهة بتعادل مثير بين المنتخبين.

وتعقدت وضعية منتخب الإكوادور لأنه سيكون في مواجهة صعبة في الجولة الأخيرة أمام البرازيل في المقابل سيلاقي بيرو منتخب فينزويلا وقد يعبران سوياً لربع النهائي.