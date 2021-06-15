وفي ذات المجموعة، انتهت مواجهة الأرجنتين أمام تشيلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلى ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو في غويانيا، تقدم منتخب بوليفيا بهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح إروين سافيدرا في الدقيقة العاشرة بعد عودة الحكم البيروفي دييغو هارو للـ"VAR" من أجل التثبت من صحتها والاعلان عنها وبعد ذلك تم الإعلان عن ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 20 لمنتخب باراغواي لكن تقنية الـ"VAR" تدخلت من جديد لإلغاء هذا القرار.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب القادم من مرتفعات لاباز بهدف دون مقابل أمام سيطرة نسبية للـ"ألبيروخا".

وفي الشوط الثاني، قلب منتخب باراغواي الطاولة على بوليفيا وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف بواسطة أليخاندرو روميرو غامارا (62) وثنائية للاعب أنخيل روميرو (65 و80)، أول ثنائية في نسخة 2021، مع سيطرة مطلقة على مجريات المباراة.

وتوّج منتخب باراغواي في مناسبتين بلقب كوبا أميركا (1953 و1979) فيما نجح منتخب بوليفيا في احراز اللقب مرة يتيمة في عام 1963.

وقبل بداية البطولة القارية، أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم عن إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب بلاده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاء في بيان الاتحاد "بعدما أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا للبعثة الموجودة في البرازيل (....) تبيّنت ثلاث حالات ايجابية بين اللاعبين وواحدة لعضو في الجهاز الفني".

ولم يكشف الاتحاد عن هويات اللاعبين مشيرًا إلى أنهم "في صحة جيدة ومعزولين عن المجموعة"، مضيفًا أن "كل الاجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي" تم تطبيقها.