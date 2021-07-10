ملخص مباراة كولومبيا والبيرو July 10, 2021 05:00 4:56 دقيقة الملخصات كولومبيا منتخب البيرو -آخر الفيديوهات 4:56 دقيقة ملخص مباراة كولومبيا والبيرو 1:43 دقيقة ماذا قال النجوم العرب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:12 دقيقة السياحة في قطر...عامل جذب وإبهار لجماهير المونديال 4:08 دقيقة الجماهير المصرية تحتفي بأول مونديال على أرض عربية 2:48 دقيقة الجماهير التونسية تثق بنجاح قطر في تنظيم المونديال 1:42 دقيقة آراء الجماهير التركية باستضافة قطر للمونديال 3:00 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة 1:38 دقيقة الأوساط العُمانية فخورة باستضافة قطر للمونديال 4:58 دقيقة دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة ويمبلدون 0:43 دقيقة الأرجنتين تتحضر للنهائي الحلم ضد البرازيل