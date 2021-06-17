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مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو اليوم بث مباشر حصرياً علىbeIN SPORTS
موعد مباراة البرازيل وبيرو
البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو فجر الجمعة 18 يونيو انطلاقاً من الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة البرازيل وبيرو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 5.
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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