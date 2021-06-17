

موعد مباراة البرازيل وبيرو

البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو فجر الجمعة 18 يونيو انطلاقاً من الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرازيل وبيرو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 5.

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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