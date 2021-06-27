ماركينيوس يشخّص مباراة الإكوادور من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 01:37 2:00 دقيقة تحدّث نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المدافع ماركينيوس عن مجريات مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية في كوبا أميركا. مقابلات كوبا أميركا ماركينيوس المنتخب البرازيلي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة باكيتا: "حققنا هدفنا باحتلال الصدارة" 2:00 دقيقة ماركينيوس يشخّص مباراة الإكوادور 2:12 دقيقة بيرو تخطف الوصافة وتُخرج فنزويلا من كوبا أميركا 3:02 دقيقة الإكوادور ترافق البرازيل نحو ربع النهائي 2:34 دقيقة مارتينيز: "المباراة أمام البرتغال كانت كبيرة" 1:08 دقيقة ركلات الترجيح تضع الرجاء في النهائي 2:02 دقيقة تورغان هازار: خضنا مباراة صعبة أمام البرتغال 2:41 دقيقة بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتتأهل لربع النهائي 3:52 دقيقة جمهورية التشيك تصدم هولندا وتبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة فابيو كوارتارارو يتوج بلقب جائزة هولندا الكبرى