ويخوض نجم فريق برشلونة الإسباني مباراته الـ148 متجاوزاً زميله السابق في الفريق الكاتالوني، متوسط الميدان خافيير ماتشيرانو الذي لعب 147 مباراة مع راقصي التانغو.

وعندما أحرزت الأرجنتين لقبها الأخير كان ميسي بعمر السادسة. منذ كوبا أميركا 1993 في الاكوادور، تحصد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم ست مرات الخيبة تلو الأخرى، آملة أن تفكّ نحسها في النسخة الحالية.

أحرز ميسي كأس العالم مع بلاده، لكن مع تشكيلة تحت 20 عاماً في عام 2005. حصد أيضاً ذهبية الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، لكن أقرب مسافة له عن كأس العالم كانت في نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا (صفر-1) في البرازيل.

ثلاث مرات أخفق في المباراة النهائية للمسابقة القارية، في 2007 ضد البرازيل (صفر-3) ومرتان ضد تشيلي بركلات الترجيح في 2015 و2016.