والهدف هو الرابع لدياس في هذه البطولة وجاء بعد 10 دقائق من إدراك البيرو التعادل 2-2 والمباراة في طريقها إلى ركلات الجزاء الترجيح (نظام الوقت الاضافي ليس معتمداً في كوبا أميركا إلا في النهائي في حال تم التعادل).

جاءت مجريات المباراة مثيرة حيث ضغطت كولومبيا في بدايتها وحاصرت البيرو في منطقتها، لكن الفرصة الحقيقية الأولى كانت للأخيرة عندما مرر كريستيان كويفا كرة ماكرة باتجاه جانالوكا لابادولا، لكن الأخير سدد خارج الخشبات الثلاث من وضعية جيدة (28).

ردّت كولومبيا من خلال فرصة لدياس لكنه سدد بين يدي الحارس بدرو غايسي (32). وكاد سيرخيو بينيا يفتتح التسجيل لبيرو عندما تخلص من مراقبة اوسكار موريو ثم الحارس كاميلو فارغاس، لكنه لم يتمكن من هز الشباك من زاوية ضيقة.

ونجحت البيرو في التقدم بهدف ليوشيمار يوتون في الدقيقة الأخيرة 45، قبل أن يدرك قائد كولومبيا المخضرم خوان كوادرادو التعادل مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة (49).

وتصدى غايسي لكرة مقصية رائعة لدياس (62)، لكنه وقف عاجزاً امام اللاعب ذاته الذي أطلق كرة قوية عانقت شباكه مانحاً التقدم 2-1 لكولومبيا (66) بعد تمريرة طويلة حاسمة من حارسه فارغاس.

رفضت البيرو وصيفة النسخة الأخيرة عام 2019 الاستسلام وأدركت التعادل عبر لابادولا من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية من راسييل غارسيا قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لدياس نجم المباراة بلا منازع الذي أطلق كرة قوية من 20 متراً في الزاوية البعيدة لمرمى غايسي الذي حاول التصدي لها لكن من دون جدوى في الدقيقة الرابعة من الوقت الاضافي في الشوط الثاني ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة.

يذكر أن المباراة النهائية تجمع بين عملاقي الكرة الأميركية الجنوبية البرازيل والأرجنتين على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو ليل السبت-الأحد.

وينافس دياس على صدارة ترتيب الهدافين مع ليونيل ميسي ويملك كل منهما 4 أهداف.

