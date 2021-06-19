كوريا: "من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة" من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 04:46 1:02 دقيقة أكد مهاجم المنتخب الأرجنتيني خواكين كوريا بأن الفوز كان مهماً وثميناً أمام منافس قوي وصعب. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا ليونيل ميسي خواكين كوريا -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة كوريا: "من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة" 1:03 دقيقة روميرو يشيد بما وجده من رفاقه في المنتخب 1:08 دقيقة إيميليانو مارتينيز: "سنقاتل من أجل اللقب" 2:46 دقيقة الأرجنتين تحسم مواجهة القمّة أمام أوروغواي 3:23 دقيقة منتخب تشيلي يحقق المطلوب أمام بوليفيا 1:48 دقيقة ساوثغيت يعاين أخطاء لاعبيه ضد اسكتلندا 1:33 دقيقة ستونز يركز على الإيجابيات "رغم التعادل المحبط" 1:53 دقيقة ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولكن المهم أننا لم نخسر 2:50 دقيقة تعادل سلبي في ديربي بريطانيا 6:09 دقيقة لوف يلمس رغبة لاعبيه في التعويض أمام البرتغال