كوبا أميركا تكرم العاملين في الصفوف الأمامية لمحاربة "كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS June 13, 2021 23:06 1:36 دقيقة قبل إعطاء شارة انطلاق منافسات كوبا أميركا 2021، أعطيت مهمة إدخال كأس المسابقة الأغلى في أميركا الجنوبية للجنود الموجودين في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا الذي يعصف بهذه القارة. تقارير إخبارية كوبا أميركا المنتخب البرازيلي المنتخب الفنزويلي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:00 دقيقة تشيفتشينكو يشيد بالمنتخب الأوكراني رغم الخسارة 1:22 دقيقة دي يونغ: قدمنا مباراة جيدة وفينالدوم كان استثنائيا 1:36 دقيقة تكريم "محاربي" فيروس كورنا في كوبا أميركا 2:37 دقيقة هولندا تتخطى أوكرانيا بصعوبة 1:52 دقيقة ألابا يتفهم تغيير مركزه أمام مقدونيا الشمالية 0:40 دقيقة لويس إنريكي يشدد على أهمية مباراة إسبانيا والسويد 1:01 دقيقة مبابي يريد تجاوز تصريحات جيرو من أجل منتخب فرنسا 4:24 دقيقة النمسا تقتنص فوزاً هاماً من مقدونيا الشمالية 1:22 دقيقة دجوكوفيتش بطلاً لرولان غاروس