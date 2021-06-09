كوبا أميركا: المحكمة العليا في البرازيل تعلن عن جلسة طارئة من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 15:58 0:51 دقيقة قررت المحكمة العليا في البرازيل عقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل بشأن إصدار قرار برفض أو قبول استضافة البلاد لبطولة كوبا أمريكا، وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاقها. تقارير إخبارية كوبا أميركا البرازيل -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة البرتغالي روي كوشتا يتحدث عن "مجموعة الموت" 0:51 دقيقة المحكمة العليا في البرازيل تعلن عن جلسة طارئة ! 0:33 دقيقة ساري يخلف إنزاغي في تدريب لاتسيو 0:54 دقيقة ساكاري تخرج حاملة اللقب شفيونتيك من رولان غاروس 0:45 دقيقة لاعبو البرازيل يرفضون تنظيم الكوبا دون أن مقاطعتها 0:36 دقيقة كرايتشيكوفا تقصي غوف وتبلغ نصف النهائي 0:34 دقيقة البرتغالي برونو لاجي مدرباً جديداً لولفرهامبتون 0:34 دقيقة يورنتي ثاني لاعب يصاب بكورونا في صفوف إسبانيا 2:19 دقيقة كولومبيا تجبر الأرجنتين على اقتسام النقاط 1:39 دقيقة البرازيل دون هزيمة في مشوار تصفيات المونديال