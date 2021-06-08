كوبا أميركا: اللقاح ليس إلزامياً للاعبين من قبل beIN SPORTS June 8, 2021 17:43 0:55 دقيقة أكد وزيرُ الصحة البرازيلي مارسيلو كيروغا أن تلقيَ اللقاح ليس إلزامياً للاعبين المشاركين في بطولة كوبا أمريكا، مشيراً إلى أن البطولة ستقام في نظام يشبه الفقاعة ويخضعُ فيه اللاعبون لإجراءات مشددة. تقارير إخبارية كوبا أميركا -آخر الفيديوهات 12:44 دقيقة رونالد دي بور في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:32 دقيقة بافليوتشنكوفا تتخلّص من عقدة ربع النهائي 0:55 دقيقة كوبا أميركا: اللقاح ليس إلزامياً للاعبين 3:20 دقيقة اليابان تدرس تطعيم 70 ألف متطوع 1:50 دقيقة الجماهير سعيدة باحتضان باكو لبعض مباريات اليورو 2:56 دقيقة المنتخب البرازيلي يسعى لمواصلة هيمنته على التصفيات 2:24 دقيقة المنتخب الأرجنتيني ضيفاً ثقيلا على نظيره الكولومبي 0:49 دقيقة تأهل تاريخي لزيدانتشيك إلى نصف نهائي رولان غاروس 4:20 دقيقة فرنسا تستقبل بلغاريا قبل بداية مشوارها في اليورو 0:22 دقيقة الإصابة تبعد فان دي بيك عن بطولة أمم أوروبا