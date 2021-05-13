قلق متزايد من مخاطر محدقة ببطولة كوبا أميركا من قبل beIN SPORTS May 13, 2021 11:02 2:54 دقيقة الوضع الصحي في الأرجنتين يزداد تعقيدا يوما بعد يوم مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا قبل شهر من انطلاق بطولة كوبا أميركا. أما في كولومبيا الوضع الأمني والمظاهرات الشعبية يزيدان من حساسية الموقف. تقارير إخبارية كولومبيا كوبا أميركا الأرجنتين كورونا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الكشف عن مسار رالي داكار 2022 2:54 دقيقة قلق متزايد من مخاطر محدقة ببطولة كوبا أميركا 1:17 دقيقة ماذا قال كلوب عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟ 1:12 دقيقة سولشار حريص على إعادة الثقة للاعبي مانشستر يونايتد 2:48 دقيقة مباراة ريال مدريد وغرناطة - التغطية الخاصة 6:21 دقيقة سان جيرمان يٌقصي مونبلييه ويبلغ نهائي كأس فرنسا 4:26 دقيقة إنتر البطل يواصل احتفالاته ويهزم روما 4:14 دقيقة مهمة يوفنتوس تتعقد رغم انتصاره على ساسوولو 3:44 دقيقة ميلان يحقق فوزاً تاريخياً على تورينو 0:39 دقيقة رونالدو يحرز الهدف رقم مئة مع يوفنتوس