متابعة: فراس بن أحمد

سحبت اليوم الجمعة في ريو دي جانيرو قرعة كوبا أميركا – البرازيل 2019 وأسفرت عن وجود المنتخب القطري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.

وفي ما يلي نتائج قرعة مجموعات كوبا أميركا – البرازيل 2019:

المجموعة الأولى: البرازيل، بوليفيا، فينزويلا، بيرو.

المجموعة الثانية: الأرجنتين، كولومبيا، باراغواي، قطر.

المجموعة الثالثة: أوروغواي، إكوادور، اليابان، تشيلي.



يذكر أن المتصدر ووصيفه وأحسن منتخبين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاثة سيكونون في ربع النهائي.

وتنطلق منافسات كوبا أميركا – البرازيل 2019 يوم 14 يوينو/حزيران على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 يوليو/تموز.