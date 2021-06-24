فيرمينو: "هي أصعب مباراة إلى حد الآن" من قبل beIN SPORTS June 24, 2021 04:41 0:51 دقيقة أكد روبرتو فيرمينو بأن المباراة التي انتهت بفوز البرازيل على كولومبيا هي الأصعب لحد الآن في كوبا أميركا 2021. مقابلات كوبا أميركا المنتخب البرازيلي روبرتو فيرمينو البرازيل -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة فيرمينو: "هي أصعب مباراة إلى حد الآن" 1:08 دقيقة لودي: " فوز مهم" 3:21 دقيقة البرازيل تحسم الصدارة من بوابة كولومبيا 1:27 دقيقة شاهد هدف دياز الأسطوري في شباك البرازيل 0:52 دقيقة لابادولا: "كنا أفضل من الإكوادور في الشوط الثاني" 3:34 دقيقة تعادل مثير بين بيرو والإكوادور 4:28 دقيقة البرتغال وألمانيا ترافقان فرنسا إلى ثمن النهائي 1:05 دقيقة مواجهات ثمن نهائي "يورو 2020" 3:59 دقيقة رونالدو يتألق في ليلة أرقامه القياسية 1:24 دقيقة بنزيمة: "ألعب تحت الكثير من الضغوط"