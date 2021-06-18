فريد: "المنتخب البرازيلي مستعد لإحراز اللقب" من قبل beIN SPORTS June 18, 2021 04:23 1:31 دقيقة أكد متوسط ميدان المنتخب البرازيلي فريد بأن منتخب بلاده مستعد وجاهز لإحراز لقب كوبا أميركا 2021 نظراً للأداء المميز الذي قدمه أمام كل من فنزويلا وبيرو. مقابلات كوبا أميركا المنتخب البرازيلي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة سيزار يشيد بإمكانيات نيمار 2:59 دقيقة نيمار متأثراً: "لم أتخيل أنني سأحقق هذه الأرقام" 1:27 دقيقة إيفرتون ريبيرو: "أنا سعيد بالهدف الذي سجلته" 0:54 دقيقة شاهد التدخلات العنيفة من لاعبي بيرو على نيمار 0:55 دقيقة سامي الطرابلسي: "المنتخب البرازيلي هو الأفضل" 1:31 دقيقة فريد: "المنتخب البرازيلي مستعد لإحراز اللقب" 4:33 دقيقة البرازيل تواصل تألقها وتتجاوز عقبة بيرو بفوز ثقيل 1:38 دقيقة فارينييز: "نقطة مهمة أمام منافس صعب" 4:04 دقيقة فنزويلا تُجبر كولومبيا على اقتسام النقاط 1:49 دقيقة ديباي غير راضٍ عن أدائه