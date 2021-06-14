فالينسيا: "خسرنا المباراة جراء قلة التركيز" من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 04:38 1:13 دقيقة أشار مهاجم منتخب الإكوادور إنر فالينسيا إلى قلة التركيز الذي كان سبباً وراء خسارتهم في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية أمام كولومبيا. مقابلات منتخب الإكوادور كوبا أميركا المنتخب الكولومبي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة فالينسيا: "خسرنا المباراة جراء قلة التركيز" 0:44 دقيقة أوسبينا: "فوز سيمنحنا الثقة" 2:07 دقيقة كولومبيا تحقق الفوز بهدف رائع في شباك الإكوادور 3:44 دقيقة شاهد إبداع نيمار في مباراة البرازيل وفنزويلا 1:16 دقيقة مدرب منتخب فنزويلا: "حاولنا المنافسة حتى النهاية" 3:50 دقيقة البرازيل تستهل "كوبا أميركا" بالفوز على فنزويلا 1:25 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:00 دقيقة تشيفتشينكو يشيد بالمنتخب الأوكراني رغم الخسارة 1:22 دقيقة دي يونغ: قدمنا مباراة جيدة وفينالدوم كان استثنائيا 1:36 دقيقة تكريم "محاربي" فيروس كورنا في كوبا أميركا