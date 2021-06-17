فارينييز: "نقطة مهمة أمام منافس صعب" من قبل beIN SPORTS June 18, 2021 01:22 1:38 دقيقة أكد الحارس الفنزويلي ويلكير فارينييز، رجل المباراة ببراعته في الذود عن مرماه، على أهمية النقطة التي حصدها منتخب بلاده أمام كولومبيا. مقابلات كولومبيا كوبا أميركا فنزويلا -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة البرازيل (1) - (0) بيرو – التغطية الخاصة 1:38 دقيقة فارينييز: "نقطة مهمة أمام منافس صعب" 4:04 دقيقة فنزويلا تُجبر كولومبيا على اقتسام النقاط 1:49 دقيقة ديباي غير راضٍ عن أدائه 4:06 دقيقة المنتخب الهولندي ثالث المتأهلين لثمن نهائي اليورو 0:33 دقيقة بيريتيني ينهي مشوار موراي في بطولة كوينز المفتوحة 1:52 دقيقة فيتسل: "عانينا كثيراً لكننا عدنا من بعيد" 2:05 دقيقة كورتوا يشيد بكيفن دي بروين 1:08 دقيقة لوكاكو: "خضنا مباراة صعبة" 0:32 دقيقة أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة بيرمنغهام