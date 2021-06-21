فارينييز: "تعادل يُبقي على حظوظنا" من قبل beIN SPORTS June 21, 2021 02:27 1:37 دقيقة أكد حارس منتخب فنزويلا المتألق ويلكير فارينييز بأن التعادل أمام الإكوادور سيبقي على حظوظ منتخب بلاده في الوصول إلى الدور القادم. مقابلات كوبا أميركا الإكوادور فنزويلا -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة فارينييز: "تعادل يُبقي على حظوظنا" 1:21 دقيقة بريسيادو: "كنا نستحق الفوز" 4:38 دقيقة منتخب فنزويلا يبعثر أوراق الإكوادور بهدف قاتل 0:47 دقيقة بلجيكا تواصل استعداداتها لمواجهة فنلندا 1:03 دقيقة دو بور يعرف طريق الوصول للنهائي 0:19 دقيقة تعادل بيراميدز والرجاء في ذهاب نصف النهائي 0:38 دقيقة بيريتيني بطلاً لدورة كوينز لكرة المضرب 0:36 دقيقة الفرنسي أومبير يتوج بلقب بطولة هاله 2:11 دقيقة شبيبة القبائل يضع قدماً في نهائي كأس الاتحاد 2:54 دقيقة الحكومة البريطانية تسعى لتلبية مطالب يويفا