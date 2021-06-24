شاهد هدف دياز الأسطوري في شباك البرازيل من قبل beIN SPORTS June 24, 2021 02:26 1:27 دقيقة شاهد روعة ومتعة هدف اللاعب الكولومبي لويس دياز في شباك منتخب البرازيل فجر الخميس في الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الثانية في كوبا أميركا 2021. تقارير إخبارية كولومبيا كوبا أميركا المنتخب البرازيلي البرازيل -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة شاهد هدف دياز الأسطوري في شباك البرازيل 0:52 دقيقة لابادولا: "كنا أفضل من الإكوادور في الشوط الثاني" 3:34 دقيقة تعادل مثير بين بيرو والإكوادور 4:28 دقيقة البرتغال وألمانيا ترافقان فرنسا إلى ثمن النهائي 1:05 دقيقة مواجهات ثمن نهائي "يورو 2020" 3:59 دقيقة رونالدو يتألق في ليلة أرقامه القياسية 1:24 دقيقة بنزيمة: "ألعب تحت الكثير من الضغوط" 4:31 دقيقة ألمانيا تنجو من فخ المجر وتصعد لثمن النهائي 0:30 دقيقة منتخب لبنان يتأهل إلى نهائيات كأس العرب 5:28 دقيقة إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي "يورو 2020"