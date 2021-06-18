سيزار يشيد بإمكانيات نيمار من قبل beIN SPORTS June 18, 2021 04:55 1:18 دقيقة أشاد الحارس الدولي السابق ومحلل قنواتنا جوليو سيزار بما يقدمه ابن بلده نيمار متمنياً أن يسعد هذا اللاعب كل البرازيليين. مقابلات تقارير إخبارية جوليو سيزار كوبا أميركا المنتخب البرازيلي نيمار -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة سيزار يشيد بإمكانيات نيمار 2:59 دقيقة نيمار متأثراً: "لم أتخيل أنني سأحقق هذه الأرقام" 1:27 دقيقة إيفرتون ريبيرو: "أنا سعيد بالهدف الذي سجلته" 0:54 دقيقة شاهد التدخلات العنيفة من لاعبي بيرو على نيمار 0:55 دقيقة سامي الطرابلسي: "المنتخب البرازيلي هو الأفضل" 1:31 دقيقة فريد: "المنتخب البرازيلي مستعد لإحراز اللقب" 4:33 دقيقة البرازيل تواصل تألقها وتتجاوز عقبة بيرو بفوز ثقيل 1:38 دقيقة فارينييز: "نقطة مهمة أمام منافس صعب" 4:04 دقيقة فنزويلا تُجبر كولومبيا على اقتسام النقاط 1:49 دقيقة ديباي غير راضٍ عن أدائه