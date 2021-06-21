سواريز: "أنا هنا لمساعدة المنتخب" من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 01:28 1:07 دقيقة أكد مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز بأنه سعيد لمساعدته منتخب بلاده في تحقيق تعادل ثمين أمام تشيلي مشيراً إلى أن أوروغواي أمام حتمية العبور للدور القادم. مقابلات المنتخب الأوروغواياني كوبا أميركا لويس سواريز أوروغواي -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة برافو: "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية" 1:07 دقيقة سواريز: "أنا هنا لمساعدة المنتخب" 3:22 دقيقة قمّة أوروغواي وتشيلي تنتهي بالتعادل 0:39 دقيقة بعثة المنتخب اللبناني تصل إلى الدوحة 1:42 دقيقة موريتانيا تتأهب لمواجهة اليمن في تصفيات كأس العرب 2:01 دقيقة دامسغارد: "ليلة مجنونة" 4:39 دقيقة الدنمارك تكتسح روسيا وتظفر ببطاقة ثمن النهائي! 3:07 دقيقة بلجيكا تحبط آمال فنلندا وتتأهل بالعلامة الكاملة 0:53 دقيقة تقارير - مانشستر سيتي يتقدّم بعرض لضم كاين 1:04 دقيقة فينالدوم: "أردنا التأهل ونحن في الصدارة"