سكالوني: "استحقينا الفوز" من قبل beIN SPORTS June 15, 2021 02:41 1:09 دقيقة أكد مدرب ليونيل سكالوني بأن منتخب الأرجنتين استحق الفوز في مباراته أمام تشيلي لكن المشوار لا يزال في البطولة القارية وهذه المواجهة ليست إلا المباراة الأولى. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا ليونيل سكالوني -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة شاهد كل ما فعله ميسي أمام تشيلي 1:39 دقيقة جوليو سيزار يشيد بحارس منتخب الأرجنتين 1:24 دقيقة سيزار: "جماعية الأرجنتين اختفت في الشوط الثاني" 1:09 دقيقة سكالوني: "استحقينا الفوز" 2:39 دقيقة برافو يتحدّث عن عدم صده لكرة ميسي 1:03 دقيقة مارتينيز: "نحن نتحسن من مباراة إلى أخرى" 0:52 دقيقة فيدال: "أنا بخير" 1:22 دقيقة ميسي: "كان علينا الاستحواذ أكثر على الكرة" 3:42 دقيقة أرجنتين ليونيل ميسي تتعثر بالتعادل أمام تشيلي 1:08 دقيقة بيدري: "لم يحالفنا الحظ"