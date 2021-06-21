ريناتو تابيا: "سنواصل العمل من أجل تحقيق هدف التأهل" من قبل beIN SPORTS June 21, 2021 04:46 1:36 دقيقة أكد ريناتو تابيا بأن منتخب بيرو، الفائز على كولومبيا، سيواصل العمل من أجل تحقيق هدف التأهل للدور القادم في كوبا أميركا. مقابلات بيرو كولومبيا كوبا أميركا -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة ميغيل بورخا يتحدّث عن مواجهة البرازيل 1:36 دقيقة تابيا: "سنواصل العمل من أجل تحقيق هدف التأهل" 3:14 دقيقة منتخب بيرو يحقق فوزاً ثميناً على كولومبيا 1:37 دقيقة فارينييز: "تعادل يُبقي على حظوظنا" 1:21 دقيقة بريسيادو: "كنا نستحق الفوز" 4:38 دقيقة منتخب فنزويلا يبعثر أوراق الإكوادور بهدف قاتل 0:47 دقيقة بلجيكا تواصل استعداداتها لمواجهة فنلندا 1:03 دقيقة دو بور يعرف طريق الوصول للنهائي 0:19 دقيقة تعادل بيراميدز والرجاء في ذهاب نصف النهائي 0:38 دقيقة بيريتيني بطلاً لدورة كوينز لكرة المضرب