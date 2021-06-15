روميرو: "قدمنا مباراة كبيرة" من قبل beIN SPORTS June 15, 2021 04:40 0:53 دقيقة أكد أليخاندرو روميرو غامارا، أفضل لاعب في المباراة، بأن منتخب باراغواي قدّم مباراة كبيرة وأنه يستحق الفوز. مقابلات كوبا أميركا بوليفيا باراغواي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة روميرو: "قدمنا مباراة كبيرة" 3:58 دقيقة منتخب باراغواي يقلب الطاولة على بوليفيا 1:59 دقيقة شاهد كل ما فعله ميسي أمام تشيلي 1:39 دقيقة جوليو سيزار يشيد بحارس منتخب الأرجنتين 1:24 دقيقة سيزار: "جماعية الأرجنتين اختفت في الشوط الثاني" 1:09 دقيقة سكالوني: "استحقينا الفوز" 2:39 دقيقة برافو يتحدّث عن عدم صده لكرة ميسي 1:03 دقيقة مارتينيز: "نحن نتحسن من مباراة إلى أخرى" 0:52 دقيقة فيدال: "أنا بخير" 1:22 دقيقة ميسي: "كان علينا الاستحواذ أكثر على الكرة"