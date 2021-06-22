دي ماريا: "العامل البدني أثّر علينا" من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 04:21 1:09 دقيقة أكد نجم المباراة أنخل دي ماريا بأن العامل البدني أثّر على مردود منتخب الأرجنتين كما عبّر عن سعادته بالفوز على منتخب باراغواي. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا الأرجنتين أنخل دي ماريا -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة ألونسو: "نشعر بحزن جراء الهزيمة أمام الأرجنتين" 1:02 دقيقة جيرمان بيزيلا: "دفاعنا كان جيداً" 0:53 دقيقة ألميرون: "ميسي أفضل لاعب في العالم" 1:09 دقيقة دي ماريا: "العامل البدني أثّر علينا" 3:09 دقيقة الأرجنتين تتصدر وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا 1:37 دقيقة برافو: "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية" 1:07 دقيقة سواريز: "أنا هنا لمساعدة المنتخب" 3:22 دقيقة قمّة أوروغواي وتشيلي تنتهي بالتعادل 0:39 دقيقة بعثة المنتخب اللبناني تصل إلى الدوحة 1:42 دقيقة موريتانيا تتأهب لمواجهة اليمن في تصفيات كأس العرب