جيرمان بيزيلا: "دفاعنا كان جيداً" من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 04:36 1:02 دقيقة أكد جيرمان بيزيلا بأن دفاع المنتخب الأرجنتيني يقدم في أداء مميز في كوبا أميركا 2021. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا الأرجنتين -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة ألونسو: "نشعر بحزن جراء الهزيمة أمام الأرجنتين" 1:02 دقيقة جيرمان بيزيلا: "دفاعنا كان جيداً" 0:53 دقيقة ألميرون: "ميسي أفضل لاعب في العالم" 1:09 دقيقة دي ماريا: "العامل البدني أثّر علينا" 3:09 دقيقة الأرجنتين تتصدر وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا 1:37 دقيقة برافو: "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية" 1:07 دقيقة سواريز: "أنا هنا لمساعدة المنتخب" 3:22 دقيقة قمّة أوروغواي وتشيلي تنتهي بالتعادل 0:39 دقيقة بعثة المنتخب اللبناني تصل إلى الدوحة 1:42 دقيقة موريتانيا تتأهب لمواجهة اليمن في تصفيات كأس العرب