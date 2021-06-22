جونيور ألونسو: "نشعر بحزن جراء الهزيمة أمام الأرجنتين" من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 04:42 1:19 دقيقة عبّر جونيور ألونسو، لاعب منتخب باراغواي، عن حزنه للخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده أمام الأرجنتين رغم الأداء الجيد الذي قدمه رفاقه في المباراة. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا الأرجنتين باراغواي -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة ألونسو: "نشعر بحزن جراء الهزيمة أمام الأرجنتين" 1:02 دقيقة جيرمان بيزيلا: "دفاعنا كان جيداً" 0:53 دقيقة ألميرون: "ميسي أفضل لاعب في العالم" 1:09 دقيقة دي ماريا: "العامل البدني أثّر علينا" 3:09 دقيقة الأرجنتين تتصدر وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا 1:37 دقيقة برافو: "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية" 1:07 دقيقة سواريز: "أنا هنا لمساعدة المنتخب" 3:22 دقيقة قمّة أوروغواي وتشيلي تنتهي بالتعادل 0:39 دقيقة بعثة المنتخب اللبناني تصل إلى الدوحة 1:42 دقيقة موريتانيا تتأهب لمواجهة اليمن في تصفيات كأس العرب