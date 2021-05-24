وسوف تتوج الأنظار إلى مدينة لابلاتا التي سيزورها مسؤولو الكونميبول لالقاء نظرةٍ على ملعبي إستاديو أونيكو وإستوديانتيس دي لابلاتا. الذي سيكون المرشحَ المحتمل للاعتماد كملعبٍ من ملاعبِ الكوبا أمريكا لحداثة نشأتِه وتوفرِه على جميع الظروف المطلوبة.