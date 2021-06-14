جوزيه بيزيرو مدرب منتخب فنزويلا: "حاولنا المنافسة حتى النهاية" من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 02:17 1:16 دقيقة أكد البرتغالي جوزيه بيزيرو، مدرب منتخب فنزويلا، بأن لاعبيه حاولوا منافسة البرازيل حتى النهاية لكنهم وجدوا أمامهم منتخباً قوياً. مقابلات كوبا أميركا المنتخب البرازيلي المنتخب الفنزويلي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة فالينسيا: "خسرنا المباراة جراء قلة التركيز" 0:44 دقيقة أوسبينا: "فوز سيمنحنا الثقة" 2:07 دقيقة كولومبيا تحقق الفوز بهدف رائع في شباك الإكوادور 3:44 دقيقة شاهد إبداع نيمار في مباراة البرازيل وفنزويلا 1:16 دقيقة مدرب منتخب فنزويلا: "حاولنا المنافسة حتى النهاية" 3:50 دقيقة البرازيل تستهل "كوبا أميركا" بالفوز على فنزويلا 1:25 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:00 دقيقة تشيفتشينكو يشيد بالمنتخب الأوكراني رغم الخسارة 1:22 دقيقة دي يونغ: قدمنا مباراة جيدة وفينالدوم كان استثنائيا 1:36 دقيقة تكريم "محاربي" فيروس كورنا في كوبا أميركا