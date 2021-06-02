تعرّف على آخر أخبار استضافة البرازيل لبطولة كوبا أميركا من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 15:19 4:39 دقيقة تعرف على آخر أخبار استضافة البرازيل لبطولة كوبا امريكا مع مراسلتنا باتريسيا لوبيز من ريو دي جانيرو. مقابلات تقارير إخبارية كوبا أميركا ريو دي جانيرو البرازيل -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة الإصابة تُجبر كفيتوفا على الانسحاب من رولان غاروس 0:32 دقيقة كاساتكينا تُخرج بينشيتش من رولان غاروس 0:36 دقيقة زفيريف يتجاوز عقبة سافيولين بصعوبة 1:05 دقيقة الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو لإجراء القرعة 0:37 دقيقة المنتخب الإنكليزي في "بروفة" أمام النمسا 0:50 دقيقة كروس جاهز لخوض غمار الـ"يورو" 0:32 دقيقة مواجهة ودية بين ألمانيا والدنمارك 4:39 دقيقة تعرّف على آخر أخبار بطولة كوبا أميركا 0:44 دقيقة برشلونة يعلن استعادة لاعبه إيمرسون من بيتيس 0:36 دقيقة الهولندي فان بومل مدرباً لفولفسبورغ