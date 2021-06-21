وافتتح إدواردو فارغاس التسجيل لتشيلي في الدقيقة 26 ثم أدرك أوروغواي التعادل بكرة لمست أرتورو فيدال الذي كان مضايقاً من لويس سواريز (66).

وحصد تشيلي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بوصوله للنقطة الخامسة (من 3 مباريات) فيما تحصل السيليستي على أول نقطة (من مباراتين) في النسخة الحالية من كوبا أميركا.

كان الشوط الأول من مواجهة أوروغواي وتشيلي مميزاً فكانت الهجمات متبادلة من الجهتين كما أننا شهدنا قتالاً بدنياً وفنياً وتكتيكياً كبيراً بين المنتخبين.

وكانت هذه الفترة متكافئة نسبياً بين "لاروخا" و"السيليستي" إلا أن تشيلي استغل سوء تمركز فاضح من الدفاع الأوروغوياني ليسجل إدواردو فارغاس الهدف الوحيد في هذه الفترة في الدقيقة 26.

يذكر أن فارغاس قد سجل في هذه المباراة هدفه الثاني في بطولة كوبا أميركا 2021 بعد أن زار شباك الأرجنتين في الجولة الأولى.

على الطرف الآخر، وجد منتخب أوروغواي أمامه دفاعًا منظماً وقوياً عقّد من وضعه بالإضافة إلى إضاعة بعض الفرص التي أحبطها الحارس المميز كلاوديو برافو.

وفي الشوط الثاني، كانت البدايات مثل أقصوصة وحكاية الفترة الأولى فتميز منتخب تشيلي بانتشاره الجيد ومسايرة أحداث المواجهة أمام حيرة المدرب القدير والمخضرم أوسكار تاباريز، الذي يقود السيليستي منذ عام 2006، لكن الأخير حاول لعب البطاقات الموجودة على الدكة بإقحامه لكل من ناهيتان نانديز (46) ومارتن كاسيريس (46) وفاكوندو توريس (60) فتغير وجه رفاق كافاني وأصبح أوروغواي يهدد عرين برافو فأدرك التعادل في الدقيقة 67 بعد أن لمست الكرة أرتورو فيدال الذي كان مضايقاً من زميله السابق في برشلونة سواريز.

في المقابل، انخفض بريق تشيلي بمغادرة فارغاس وفيدال وبن بريريتون لأرض الملعب إلا أنه كاد أن يخطف الهدف الثاني بواسطة لوتشيانو أرياغادا لكن أوروغواي كانت جيدة في الفترة الثانية واقتربت كثيراً من تحقيق الفوز بواسطة كافاني (84) وسواريز (95).