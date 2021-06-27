باكيتا: "حققنا هدفنا باحتلال الصدارة" من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 01:43 0:53 دقيقة أكد اللاعب الواعد لوكاس باكيتا أن هدف المنتخب البرازيلي كان تحقيق صدارة المجموعة ثم التفكير في الأدوار الإقصائية في كوبا أميركا. مقابلات كوبا أميركا المنتخب البرازيلي البرازيل لوكاس باكيتا -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة باكيتا: "حققنا هدفنا باحتلال الصدارة" 2:00 دقيقة ماركينيوس يشخّص مباراة الإكوادور 2:12 دقيقة بيرو تخطف الوصافة وتُخرج فنزويلا من كوبا أميركا 3:02 دقيقة الإكوادور ترافق البرازيل نحو ربع النهائي 2:34 دقيقة مارتينيز: "المباراة أمام البرتغال كانت كبيرة" 1:08 دقيقة ركلات الترجيح تضع الرجاء في النهائي 2:02 دقيقة تورغان هازار: خضنا مباراة صعبة أمام البرتغال 2:41 دقيقة بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتتأهل لربع النهائي 3:52 دقيقة جمهورية التشيك تصدم هولندا وتبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة فابيو كوارتارارو يتوج بلقب جائزة هولندا الكبرى