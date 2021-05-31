A CONMEBOL informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido. — CONMEBOL 🇧🇷 (@CONMEBOLBR) May 31, 2021

وقال الاتحاد في تغريدة على تويتر إن "كونميبول يُعلم أنه نظراً للظروف الحالية، قرر تعليق تنظيم كوبا أميركا في الأرجنتين"، مضيفاً أنه يدرس "عروض دول أخرى أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية".

ومن بين الخيارات البديلة الممكنة، هناك تشيلي، بحسب ما ذكر مؤخراً المسؤول الأرجنتيني في كونميبول غونزالو بيلوسو.

وتعتبر بطولة كوبا أميركا أهم مسابقة دولية ينظمها كونميبول.

وكان ينبغي أن تشارك الأرجنتين في استضافة بطولة العام الحالي المؤجلة بالاشتراك مع كولومبيا، لكن الاحتجاجات المطلبية العنيفة التي خلفت عشرات القتلى، دفعت بالاتحاد الأميركي الجنوبي إلى استبعاد بوغوتا من التنظيم.

أما بالنسبة للأرجنتين، فقد حذرت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيتشوتي مؤخراً من الصعوبات التي تواجه عملية تنظيم مماثلة، فيما تمر البلاد التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة بأخطر فترة للجائحة، حيث أصيب أكثر من 41000 شخص في يوم واحد الخميس الماضي.

وتجاوزت أعداد الإصابات 3,7 مليون حالة إلى جانب 77 ألف وفيّة منذ بدء حال الطوارئ الصحية.

ولتلك الأسباب، أبدى 70 في المئة من الأرجنتينيين معارضتهم لاستضافة بلادهم لبطولة كوبا أميركا، بحسب استطلاع للرأي نُشر الجمعة.