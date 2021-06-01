تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الحكومة البرازيلية أنها فرضت شروطا متعددة على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاستضافة البطولة غداةَ إعلان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) نقلَها إلى البرازيل كبديلة للأرجنتين، مثل عدم حضور الجمهور وتلقيح جميع أعضاء الوفود .

