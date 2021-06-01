وقال الوزير لويز إدواردو راموس "لم يتم تحديد أي شيء في الوقت الحالي، أريد أن أوضح ذلك تمامًا. نحن في منتصف الإجراء. لكننا لن نتهرب من هذا الطلب إذا كانت الاستجابة ممكنة".

وأوضح أن الحكومة البرازيلية فرضت شروطاً مختلفة على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاستضافة البطولة، مثل غياب الجمهور وتلقيح جميع أعضاء الوفود.

وتابع الوزير "إذا أقيمت هذه البطولة ستكون بغياب الجماهير. في الوقت الحالي، هناك عشرة منتخبات في مجموعتين، سيكون هناك 65 شخصًا في كل بعثة على أن يتلقوا جميعًا اللقاح"، مضيفًا "الثلاثاء سنتخذ قرارانا الحاسم".

أعلن كونميبول الإثنين أن كوبا أميركا المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا والتي كانت مقررة في كولومبيا والأرجنتين، ستقام في البرازيل في الفترة بين 13 حزيران/يونيو والعاشر من تموز/يوليو المقبلين.

وجاء الإعلان بعد بضع ساعات من قرار الأرجنتين التخلي عن استضافة البطولة بسبب فيروس كورونا، عقب عشرة أيام من انسحاب شريكتها كولومبيا للسبب ذاته وبسبب الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

ولاقى نقل البطولة إلى البرازيل انتقادات عدة ولاذعة، حيث تُعتبر ثاني أكثر بلد في العالم تضررًا من الوباء مع قرابة 463 ألف وفاة وهناك خشية من موجة ثالثة وشيكة للفيروس.



