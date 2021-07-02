البرازيل من أجل الإطاحة بمنتخب تشيلي من قبل beIN SPORTS July 2, 2021 15:28 3:27 دقيقة يسعى المنتخب البرازيلي لحجز مقعد في نصف نهائي كوبا أميركا 2021 عند مواجهة تشيلي العنيدة فجر السبت. تقارير إخبارية كوبا أميركا المنتخب البرازيلي تشيلي البرازيل منتخب تشيلي -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة البرازيل من أجل الإطاحة بمنتخب تشيلي 1:27 دقيقة شفيونتيك تعبر دون عناء من أمام بيغو 2:14 دقيقة مواجهة صعبة بين بيرو وباراغواي 10:35 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين بلجيكا وإيطاليا 3:46 دقيقة سويسرا – إسبانيا مواجهة مرتقبة في ربع النهائي 0:23 دقيقة مباراة بلجيكا وإيطاليا – التغطية الخاصة 1:16 دقيقة ميلووكي يستعيد التقدّم على أتلانتا 3-2 1:27 دقيقة بيتكوفيتش: "سنعوّض غياب تشاكا بروح المجموعة" 1:32 دقيقة مانشيني: "التشكيلة ستكون وفقاً للحالة البدنية" 1:54 دقيقة إسبانيا جاهزة بدنياً وذهنياً لمقارعة سويسرا