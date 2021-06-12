البرازيل تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة كوبا أميركا من قبل beIN SPORTS June 12, 2021 14:17 2:19 دقيقة قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا على الأراضي البرازيلية، يحاول المنظمون استكمال التجهيزات في العاصمة برازيليا. تقارير إخبارية كوبا أميركا البرازيل -آخر الفيديوهات 2:56 دقيقة سويسرا تفتتح مبارياتها بالتعادل مع ويلز 0:34 دقيقة منتخب تشيلي ينهي تحضيراته لبطولة "كوبا أميركا" 0:30 دقيقة المنتخب البرازيلي يواصل استعداداته لـ"كوبا أميركا" 0:36 دقيقة تقارير: 5 لاعبين مصابين بفيروس كورونا من فنزويلا 2:19 دقيقة البرازيل تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة كوبا أميركا 3:17 دقيقة مباراة بلجيكا وروسيا - التغطية الخاصة 3:23 دقيقة مواجهة ندية بين الدانمارك وفنلندا 3:17 دقيقة روسيا تصطدم ببلجيكا في قمة المجموعة الثانية 2:54 دقيقة ويلز في مواجهة صعبة ضد سويسرا 0:35 دقيقة المنتخب الجزائري يواصل تحقيق الأرقام القياسية