وأقيم اللقاء بذكريات نهائي 2019 بين المنتخبين، حين رفع السيليساو كأسهم الـ9 بعد تخطي بيرو 3-1.

وكانت البرازيل تخطت بيرو بسهولة في دور المجموعات من النسخة الحالية بالفوز 4-0.

ويلتقي نيمار ورفاقه في المباراة النهائية المقررة على ملعب ماراكانا فجر الأحد المقبل 11 تموز/يوليو مع الأرجنتين أو كولومبيا في المباراة التي ستجري بينهما فجر الأربعاء في برازيليا.

البرازيل دخلت واثقة وهادئة فكانت فرصتها الأولى في الدقيقة الثامنة، عندما مرر ريتشارليسون لنيمار، لكن الأخير لم يكن في موقع مريح فسددها فوق المرمى.

وفي الدقيقة 13 هدد نجم نادي ريال مدريد، كاسيميرو بحرة مباشرة قوية أوقفها حارس بيرو وقائد المنتخب بيدرو غاليسي.

غاليسي تعملق أيضاً في فرصة ثنائية بالدقيقة 20 فوقف سداً منيعاً أمام كرتي نيمار وريتشارلسون.

لكن مهارة نيمار في محاورة المدافعين وفي تحريك حارس بيرو بعيداً عن مرماه أتت بالثمرة الأولى عن طريق لاعب ليون الفرنسي، لوكاس باكيتا الذي استغل تمريرة نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خير استغلال 35.

وهذا الهدف الثاني لباكيتا في البطولة بعد أن سجل هدف الفوز على تشيلي في ربع النهائي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لأبناء المدرب تيتي.

الشوط الثاني بدأه منتخب بيرو بتكثيف هجومي وهددوا مرمى البرازيل بتصويبة لابادولا القوية أنقذها حارس سيتي، إيدرسون، الذي يخوض اللقاء كأساسياً للمرة الثانية توالياً، وواحدة أخرى من البديل غارسيا لاقت المصير ذاته.

وتابعت بيرو أفضليتها النسبية بهذا الشوط، دون أن تبلغ مرادها بسحب المباراة إلى التعادل (1-1) وبالتالي الانتقال مباشرةً إلى ركلات الترجيح، ولينتهي اللقاء بفوز البرازيل 1-0.

